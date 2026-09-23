Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de şiir okudu, İran heyeti ayakta alkışladı
23.09.2026 09:33
Son Güncelleme: 23.09.2026 09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün BM Genel Kurulu'nda merhum şair Sezai Karakoç'tan dizeler okudu; İran heyeti ayakta alkışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filistin konusunda önemli mesajlar vererek dünyayı İsrail'e yönelik daha fazla baskı yapmaya davet etti ve Gazze'de yeniden inşanın başlaması gerektiğinin altını çizdi .
Başbakanlık görevinde bulunduğu 2005'te ilk kez BM 60'ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 16'ncı kez çıktığı BM Genel Kurulu kürsüsünde bir şiir de okudu.
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç 2021 yılında vefat etmişti.
İRAN HEYETİ AYAKTA ALKIŞLADI
Merhum şair Sezai Karakoç'un çarpıcı dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İran heyeti ayakta alkışladı.
Erdoğan'ın okuduğu dizeler şöyleydi:
"Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak.
Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar.
Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYIZ, ZULME ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ"
Şiirini seslendiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, Rabb'im ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir, ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz, karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan, o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabb'im yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum."
İSRAİL TEMSİLCİSİ SALONU TERK ETTİ
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdüğü sırada İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi salonu terk etti.