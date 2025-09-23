Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki Gazze zirvesine katıldı: "Çok verimli bir toplantıydı"

Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Gazze konulu toplantı için BM Genel Merkezi’ne geçti.

Trump, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu, bunu başarabilecek grup" ifadelerini kullandı.

Bugün 32 toplantısı olduğunu aktaran Trump, "Bu benim en önemli toplantım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trıump’ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görüldü.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ise yaptığı açıklamada, "Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü, bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız" dedi.



"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI"

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne dönüşte gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Tamim’in yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayır olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında Türkevi'nde gerçekleştirilecek SETA eş güdümünde Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıya katılacak, ardından ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen yemeğe katılacak.