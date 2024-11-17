Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 19’uncu G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rio de Janeiro'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini duyurdu.

Altun paylaşımında, "G20 Liderleri zirve sırasında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında G20 liderleri ve diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

