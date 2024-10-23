Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'da

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, 16'ncı BRICS Zirvesi'nin ikinci gününde dünya liderlerini ağırlamaya devam ediyor.



Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir önem taşıyor.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, toplantılarda odak noktasının çok kutuplu bir dünyayı desteklemek için koordinasyonun güçlendirilmesi olduğu belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, 30'dan fazla ülkenin BRICS'e katılma arzusunu dile getirdiğini aktardı.



Putin, toplantıda grubun genişlemesini tartışacaklarını, ancak verimliliği koruma ihtiyacını da akılda tutacaklarını söyledi.

VENEZUELA LİDERİ MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamındaki temaslarına başladı. Zirve'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere, çalışmalarını sürdürdüğü Başkent Ankara'dan Tataristan'a gitti.



Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesinin ikinci gününde bir araya geleceğini açıkladı.

Uşakov, “Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan’da görüşecek. Liderler bu zirvede Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar” ifadelerini kullandı.



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, zirve öncesi konuşan Rusya lideri Putin, BRICS grubuna üye olmak isteyen her ülkenin gruba katılmaları için davet edileceğini söylemişti.