Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar diyalog yoluyla çözülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan 'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Zirve kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın çok kutuplu dünya düzenindeki önemini, Türkiye 'nin çatışmaların diyalog yoluyla çözümüne yönelik çabalarını, ulaştırma ve enerji arzı güvenliğinde iş birliğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi vurguladı.

“KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ULAŞTIRMA KORİDORLARI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, çalışmaya devam ediyoruz.

Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

Teşkilatın enerji arzı gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

“TEŞKİLATLA İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETME GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda iş birliğimizi ilerletme gayreti içinde olacağız.

Adil düzen arayışımızın en temel gayelerinden biri de gelecek nesillere daha istikrarlı ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkile etmektedir.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.



Bu amaçla 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız."