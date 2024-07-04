Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin ve Belarus liderleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bulunduğu Astana'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Şi ı̇le görüşmesı̇nde, "Türkı̇ye-Çı̇n ı̇lı̇şkı̇lerı̇nı̇ her alanda gelı̇ştı̇rmeye yönelı̇k adımların devam etmesı̇nı̇ ı̇stedı̇ğı̇nı̇" söyledı̇.



Ayrıca uluslararası toplumun İsrail'in Filistin saldırıları veya Rusya-Ukrayna savaşının yayılması tehlikesine karşı önlem alması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Bugün ise zirvede açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "İsrail Gazze'de durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor" dedi.

Erdoğan, şunları ekledi: "Bu, meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Bu yıkıma son verilmesi için İsrail durdurulmalı ve ateşkese zorlanmalıdır. İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerekiyor."