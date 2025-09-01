Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Putin'le bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeleri sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.

Putin görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor" dedi. Rus lider, Erdoğan'a Ukrayna krizini çözmedeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti ve Türkiye'nin ara buluculuk ve diplomasi konusundaki özel rolünün gelecekte rağbet görmeye devam edeceğini ifade etti

"EN YAKIN ZAMANDA BEKLİYORUZ"

Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" dedi ve "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.



Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını da temenni ettiğini dile getirdi. Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilerek kalkındırılmasına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.