Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Putin'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti.
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeleri sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.
Putin görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor" dedi. Rus lider, Erdoğan'a Ukrayna krizini çözmedeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti ve Türkiye'nin ara buluculuk ve diplomasi konusundaki özel rolünün gelecekte rağbet görmeye devam edeceğini ifade etti
"EN YAKIN ZAMANDA BEKLİYORUZ"
Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" dedi ve "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.
Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını da temenni ettiğini dile getirdi. Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olacağını ifade etti.
Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilerek kalkındırılmasına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.
İLK GÖRÜŞME ALİYEV'LE
Erdoğan bugün ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.
BİR DİĞER TOPLANTI PAŞİNYAN'LA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinde, üney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.
Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ve Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini belirtti.
