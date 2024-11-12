Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 için Bakü'de: "İsrail, Gazze'de ağır insani ve çevresel felaket yaratıyor"

Guterres, "COP29, iklim finansamanına yönelik duvarları yıkmalı. Gelişmekte olan ülkeler, Bakü'den eli boş ayrılmamalı. İklim finansmanı konusunda dünya ödeme yapmalı, yoksa bedelini insanlık ödeyecek " ifadelerini kullandı.

Fosil yakıtları iki katına çıkarmanın saçma olduğunu söyleyen Guterres, G20'nin iklim eylemine öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için son geri sayımdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gitti. Zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çekildi.

ERDOĞAN VE STARMER GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakü'de temaslarına başladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna, Filistin, ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

ERDOĞAN: İSRAİL, İNSANİ VE ÇEVRESEL FELAKETE SEBEP OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.



Elektrikli milli otomobilimiz TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.

Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.



Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su seferberliği günü ilan ettik.

Milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz.

2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk ve ahlak dışı saldırıları devam ediyor.

Mevcut hükümet çocuk, kadın yaşlı demeden insanları katletmeye, büyük bir yıkım yaratmaya devam ediyor.

Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermesini istiyoruz."