Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Angola ile yedi alanda anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi. Liderler heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" diye konuştu.

“Yeni yatırımlarla işadamlarımızın Angola’daki etkinliği daha da artacak” diyen Erdoğan,”Enerji alanında iki ülke arasındaki işbirliği imkanları olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.



Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.