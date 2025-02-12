Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA FİKİR TEATİSİNDE BULUNDUK"

Subianto ile görüşmelerinde ve heyetler arası istişarelerde, iki ülke ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca, Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk." diye konuştu.

Erdoğan, bu çerçevede enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 13 mutabakat metni imzalandığını ifade etti.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

İki ülke ilişkilerinin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi Subianto ile kabul ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz."

"GEÇTİĞİMİZ YIL ENDONEZYA'DAN ÜLKEMİZİ 203 BİN TURİST ZİYARET ETTİ"

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine de değindiklerini belirten Erdoğan, "Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin altındadır." ifadelerini kullandı.

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN, EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI DAHA FAZLA GECİKTİRİLEMEZ"

Konuşmasında Gazze mesajı da veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."