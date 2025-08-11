Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.



Ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, atılan bu adımın şimdi somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.