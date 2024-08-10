Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakanı Abiy Ali arasındaki telefon görüşmesinin detayları, Cumhurbaşkanlığı X hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

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