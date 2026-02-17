Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Etiyopya ziyareti 10 yıl süre sonra bir ilki teşkil ediyor.

Erdoğan, Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'yle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. İkili ilişkilerin yanı sıra Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler masaya yatırılacak. Özellikle Aralık 2024’te Ankara’da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi sona erdiren "Ankara Anlaşması" sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

Erdoğan, görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti, Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği’nin açılışının 100. yılına denk gelmesi sebebiyle diplomatik açıdan tarihi olarak değerlendiriliyor.