Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarında vefat edenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifalar diledi.

Haberler 17.04.2022 - 18:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon gerçekleştirmesi gerçekleştirdiğini bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim."

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