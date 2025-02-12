Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi ziyarette bulunduğu Endonezya 'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Subianto, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şeref defterin imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etti. İki lider daha sonra kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Enerji tarım ticaret gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini imzaladık. Kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

"TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir.

"EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ GECİKTİRİLEMEZ"

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü teklif bizim nazarımızda gayrimeşrudur daha fazla kan istikrarsızlık demektir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."

"2050 YILI ENDONEZYA VE TÜRKİYE ORTAKLIĞININ 100. YILINI HAZIRLAMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"



Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise "2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

Subianto şöyle konuştu:

"Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk heyetine hoş geldiniz diyorum. İki ülkenin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor Bugünkü görüşmemiz çok sıcak ve verimli şekilde gerçekleşti. En önemlisi Endonezya ile Türkiye arasında ortaklığı güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Bugün birçok konu ele aldık. Endonezya ve Türkiye olarak savunma sanayi işbirliğimize daha çok destek vermek istiyoruz. Sağlık sektöründe de iş birliğinde kararlıyız. Filistin halkı konusunda çok kararlıyız. Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti."