Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki ''NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'' kapsamında bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki liderin, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.