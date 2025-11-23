Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi'nde Fransa lideri Macron'la bir araya geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Expo Center'daki zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı.

Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Erdoğan Macron'a, Ukrayna savaşını adil, kalıcı bir barışla bitirmek için bütün diplomatik çabaların kullanılması gerektiğini söyledi.

GAZZE MESAJI VERMİŞTİ

Dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada ise İsrail'in saldırdığı Gazze'ye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, “Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir” dedi.

Edoğan ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.