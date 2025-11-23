Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de: Kimseden çekinmeden Filistin davasına sahip çıktık

MACRON VE MELONİ'YLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün erken saatlerde, Expo Center'daki zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı.

Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Erdoğan Macron'a, Ukrayna savaşını adil, kalıcı bir barışla bitirmek için bütün diplomatik çabaların kullanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

“10 KİŞİDEN BİRİ HALA AŞIRI YOKSUL”

Dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada ise İsrail'in saldırdığı Gazze'ye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, “Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir” dedi.

Edoğan ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.