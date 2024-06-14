Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti. Erdoğan burada ev sahibi Başbakan Georgia Meloni tarafından karşılandı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

liderlerinin katıldığı G7 zirvesi 'nın Bari kentinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yapacak ve Gazze için kalıcı ateşkese yönelik açıklamalarda bulunacak. 

G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınlamıştı.

Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.

Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.

Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.

G7 taslak bildirisi: Rusya ve Çin'e savaş tedbiri, İran'a nükleer uyarı

G7 taslak bildirisi: Rusya ve Çin'e savaş tedbiri, İran'a nükleer uyarı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da - 1 Ev sahibi Başbakan georgia Meloni, liderleri tek tek ağırladı.

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