Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da

Dünya liderlerinin katıldığı G7 zirvesi İtalya'nın Bari kentinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Erdoğan, daha sonra bir konuşma yapacak ve Gazze için kalıcı ateşkese yönelik açıklamalarda bulunacak.



G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınlamıştı.



Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.

Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.

Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.