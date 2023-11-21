Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de ateşkes için gereken katkıyı sunuyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'na gelişinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında üzerinde geleneksel kıyafetleri bulunan iki çocuk, Erdoğan'a çiçek takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan ve Tebbun'un ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisidir. Biz de sürece gereken katlıyı sunuyoruz. Filistin meselesi çözülmeden bölgemizde kalıcı barışın tesisi mümkün değildir.

İsrail ve Filistin arasındaki barışın sürecinde garantör ülke olarak hazır olduğumuzu açıkladık.

Rehineler ile igli görüşmeler sürüyor.

Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır.

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.

Ziraat Bankası Cezayir'de şube açacaktır."

TEBBUN: TÜM FİLİSTİN KESİMLERİNİN BİR ARAYA GELECEĞİNİ UMUYORUZ

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un açıklamalarından satırbaşları;



"İsrail’in savaş suçları, 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. Tüm temennimiz Filistinlilere karşı olan savaşın son bulmasıdır. Bununla ilgli kardeşim Erdoğan ile de konuştuk.



Öncelikle ilk adımın Filistinliler arasındaki uzlaşının tesisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün Filistin kesimlerinin bir araya geleceğini umut ediyoruz."