Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de ikinci Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.



FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ



Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı takdim edildi.

"Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği" toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

"DÜNYAMIZ YENİ BİR PAYLAŞIM KAVGASINA SÜRÜKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya liderine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. Ülkelerimiz arasındaki bu yakın ve dostane ilişkilerin gelecekte de sürmesini temenni ediyorum.

Malezya ziyaretimizi bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Üretim, tüketim, dağıtım alışkanlıkları kökten değişirken eş zamanlı olarak dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına doğru sürükleniyor.

Bu değişim fırtınası küresel ölçekte siyasi, sosyal ve ekonomik bir takım kırılmaları da beraberinde getiriyor. Ülkeler arası rekabetin daha yıkıcı hale geldiğini, kutuplaşmanın daha da arttığını korumacı ve tek taraflı yaklaşımların rutinleştiğini müşahede ediyoruz." diye konuştu.

"ADALETİN RAFA KALDIRILDIĞI YERDE BARIŞ OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalıktan ellerini vicdanlarına koyarak düşünmelerini isteyip şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"1960'larda başlayan bağımsızlık hareketlerinin önünün bir süre sonra askeri darbelerle kesilmesi tesadüf müdür? Soğuk savaşın iki ana aktörü arasındaki bilek güreşinin kurbanlarının mazlum milletler olması sadece rastlantı mıdır?

Büyük güçlerle ticari ilişkilerini daha dengeli, daha adil bir noktaya çekmek isteyen liderlerin alaşağı edilmesini masum görebilir miyiz? Bugün dünya nüfusunun toplam gelirden aldığı pay yalnızca yüzde 1,3 ise bunda sistemden kaynaklanan bir sorun yok mudur?

Kuzey Amerika'da doğan bir çocuğun Afrika'da yaşayan 70 çocuktan daha fazla imkana sahip olmasını normal karşılayabilir miyiz?

Karşılaştırmaları ve örnekleri çoğaltabilriz, haklıyı, mazlumu, zayıfı değil, güçlüyü, zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi doğru da mümkün de değildir. Çünkü adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz."

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR KÜRESEL DÜZENE İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlığa biçilen bu elbisenin dünyaya çok dar geldiğini belirterek, "Son dönemde giderek artan dayatmaları, imtiyazını kaybetmek istemeyenlerin çırpınışları olarak değerlendiriyoruz. Gücü elinde bulunduranın her zaman haklı çıktığı bu adaletsiz düzene itirazımızı her zeminde açıkça dile getiriyoruz.

Türkiye olarak biz her şeyden önce nüfusu 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz.

Dünya nüfusun dörtte birinin dışlandığı bir yapının güvenlik dağıtması, kürese istikrar ve barışa hizmet etmesi beklenemez. Aynı durum küresel yönetim sisteminde temsil imkanı bulamayan diğer gruplar için de geçerlidir. Dolayısıyla sorunların çözümü için yeni bir anlayışa yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var."

"FİLİSTİN'İN HAYKIRAN SESİ OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi hakkımızı savunurken, başkalarının yaşadığı haksızlık ve acılara da gönlümüzü açma cesareti gösterebilmeliyiz. Altta kalanın canının çıktığı bir yerde yalnızca keder, gözyaşı ve acı olur. Biz Türkiye olarak böyle bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de katliamların başladığı ilk günden itibaren çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil tüm platformlarda, İsrail terörüne dikkat çektik, zulmü lanetledik, Filistin'in haykıran sesi olduk.

Gazze'ye gönderdiğimiz 100 bin tonu aşan insani yardımın yanı sıra İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KATLİAMA DUR DİYEMEDİ"

Saldırıların sona ermesi ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdik. Bu çabalarımızdan dolayı çok baskı gördük, tehdit edildik, siyonist lobinin itibar suikastlerine maruz kaldık. Hiçbir zaman zulme ve zalime boyun eğmedik.

Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an olsun sahipsiz bırakmadık. Bu süreç bizlere uluslararası sistemin acizliğini de gösterdi. İsrail'in Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 61'i aşkın Filistinlinin hayatına mal olan katliamlarına BMGK dur diyemedi. Batı dünyası 471 gün süresinde çok kötü bir imtihan verdi." diye konuştu.

"FİLİSTİN HALKINA İKİNCİ BİR NEKBE YAŞATMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımı iliklerine kadar yaşayan Filistinlilerin İsrail zulmüne teslim olmadığını vurgulayarak, "Büyük bir çöküşe şahit olduk. 2 milyon insan son asrın en barbar soykırımını yaşadı. Buna rağmen Gazzeli kardeşlerimiz zalimler karşısında diz çökmedi, vatanlarını terk etmedi.

Direniş güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde İsrail stratejik hedeflerine ulaşamadı.19 Ocak'ta Filistin direniş hareketi Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak İsrail'in hukuk tanımaz ve şımarık tavrını sürdürdüğünü görüyoruz.

Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına 2. bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ GAZZE'DE YIKIMIN FATURASINI ÖDEMELİ"

Gazze'de 61 binden fazla masumun şehit olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gazze'deki binaların yüzde 80'i yıkıldı. 50 milyon tonu aşkın devasa bir enkazdan bahsediliyor. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbimi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail bu faturayı mutlaka ama mutlaka ödemelidir.

İsrail yönetiminden öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli, bunula da Gazze'deki yeniden inşa süreçleri başlatılmalıdır. İsrail'in onca yıkıma, acıya, katliama sebep olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez.

Netanyahu topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır." diye konuştu.

Malezya ziyaretinin ardından Erdoğan, Endonezya ve Pakistan'a gidecek. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.

