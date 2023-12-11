Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi İskoçya ve İngiltere arasında kriz çıkardı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Görüşmede İngiliz yetkililerin olmaması tepkilere neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İskoçya'yı protokolleri ihlal etmekle suçladı.

İskoçya hükümetine mektup yazan Cameron, bu ihlale karşı daha sert bir yaklaşım sergileyeceğini bildirdi. Benzer ihlallerin sürmesi halinde İskoçya'ya diplomatik desteğin kesileceği uyarısı yapıldı.

Bu tepki üzerine İskoçya'dan da açıklama gecikmedi. Erdoğan'la olan görüşmeye, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de davet edildiği açıklandı.

İngiliz hükümetinin tehditlerinin yanlış ve İskoçya'nın çıkarlarına aykırı olduğu belirtildi.