Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 1-4 Kasım tarihlerini kapsayan resmi ziyaret kapsamında Güney Kore 'nin başkenti Seul'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlı katılımlı ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine, ortak basın toplantısına ve resmi akşam yemeğine katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.



Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.