Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Erdoğan, Gazze’deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul sürecine ev sahipliği yapan Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.