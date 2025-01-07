Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara'da Barzani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı da yer aldı.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Ankara'da Barzani ile görüştüğü duyuruldu.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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