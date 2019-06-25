Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesinde bire bir resmi görüşme yapacağı liderleri açıkladı. Beyaz Saray, Trump'ın zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bire bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.



Japonya’nın Osaka kentinde 28-29 Haziran’daki G-20 zirvesine 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. ABD Başkanı Trump'ın zirvede görüşeceği liderler arasında Erdoğan dışında Rusya lideri Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da olacak. Görüşmelerin gün ve saatlerine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

