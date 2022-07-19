Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

İki lider Ukrayna savaşından sonra ilk kez yüz yüze görüşüyor.

Görüşme öncesi Putin ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir" dedi. Türkiye'nin gıda ve tahıl konularındaki arabuluculuk çabaları için Erdoğan'a teşekkür eden Putin de "Türkiye-Rusya ilişkileri her şeye rağmen gelişiyor, ticaret hacmi hızla artıyor" diye konuştu.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Astana formatında üçlü zirve gerçekleştirecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.



Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı'nın da Tahran'da olduğu belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan öncesinde ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.



İki liderin başkanlık ettiği Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz alan Erdoğan, "Covid sebebiyle ikili ticarette gerilemeye maruz kaldık. Şu an itibariyle 7.5 milyar doları yakaladık. 30 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanlarında atılacak adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak son yıllarda savunma sanayinde bir sıçramamız var" diye konuştu.

Terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Terörle mücadelemiz büyük önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG ve FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR



İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajları ise ekonomiye yönelik oldu. "İki ülke arasındaki ticari hacmi potansiyeline göre çok daha düşük seviyede" diyen Reisi, "İki ülke 30 milyar dolar hedef belirledi. Böylece mevcut ticaret hacmi üç katına çıkarılacak" dedi.



Görüşmelerde doğalgaz ihracatına ilişkin anlaşmanın süresinin uzatılmasınnı da gündeme geldiğini dile getiren Reisi, şöyle devam etti:



"Bunun da uzatılmasıyla ticaret hacmi daha da artacaktır. İki ülke arasında yatırım konularının geliştirilmesi de ele alındı. Güvenlik ve istihbarat ilişkilerinin geliştirilmesi özellikle sınır bölgelerinin güvenliği ele aldığımız konulardan biri oldu. Terörizmle, uyuşturucuyla ve organize suçlarla ilgili konular konuşuldu. Türkiye ve İran bölgenin iki güçlü ülkesi, onların ilişlileri bölgenin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bugün Reisi ve Putin'le tekrar bir araya geleceğiz. Bu Astana sürecini yeniden değerlendirme girişimidir."

Dün akşam saatlerinde Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.



