Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşecek

İKİ LİDER EN SON NATO ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki arasındaki görüşmeler verimli geçmiş, F-35 satışı, KAAN uçaklarının motorları ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı.

Beştepe'deki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti.

"Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz, saygı görüyorsunuz." ifadelerini kullanan Trump, "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var. Erdoğan ile en başından beri çok uyumlu bir kimyamız var. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumumum olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm." demişti.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade edip "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." diye konuşmuştu.

F-35 konusunda da bir karar vereceklerini ifade eden Trump "Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.