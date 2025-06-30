Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı David Lammy, mevkidaşı Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

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