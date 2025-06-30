Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, mevkidaşı Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.