Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü 'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı da hazır bulundu.

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