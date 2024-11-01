Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü 'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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