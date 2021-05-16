Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.05.2021 - 15:43 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail’e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

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