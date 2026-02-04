Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a müdahale bölge için risk
04.02.2026 14:16
Son Güncelleme: 04.02.2026 18:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi.
Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yapılacak dış müdahalenin tüm bölge için risk olduğunu söylerken, "Sorunların diplomatik yollarla çözümü önemlidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi.
Erdoğan, Türkiye Mısır Üst Düzeyli Stratejik işbirliği konseyine eşbaşkanlık edecek. Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
“İRAN'A MÜDAHALE BÖLGE İÇİN RİSK”
İran'a yapılacak dış müdahalenin tüm bölge için risk olduğunu söyleyen Erdoğan, "Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin özellikle tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran'la nükleer dahil tüm meselelerin diplomatik yollarla çözülmesi en isabetli yöntemdir." ifadelerini kullandı.
Suriye ilgili de açıklamalardan bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı bölgemiz olacaktır. Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz." diye konuştu.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantının arından Mısır'ı iki kez daha ziyaret ettiğini belirtirken, " Dışişleri bakanlarımız ise 7 kez bir araya geldiler. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ile ilişkilerimizi ahdi zeminini pekiştiriyoruz. Son 3 yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
“GEZZE'DE İNSANİ DRAM DEVAM EDİYOR”
Gazze'de ateşkese rağmen insani dramın devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Ateşkesten bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli hayatını kaybetti. Anlaşmayı sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları reddediyoruz. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz. Gazze'nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden geleni sağlayacağız. ” diye konuştu.
“BÖLGEMİZ KRİZLERE GEBE, İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ LAZIM”
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, "Mısır Afrika kıtasında Türkiye'nin birinci ortağı sayılabilir. Biz ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bölgemiz çok hızlı şekilde krizlere gebe, çok olaylar meydana gelmektedir. Derinlemesine bu işbirliğini pekiştirmemiz lazım. Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin çabaları ile Gazze'de savaşın durması için çabalarımızı yaptık. Filistin'de kutsal topraklar var hepsinin korunması gerek. Sudan'daki gelişmeleri de ele aldık. Tabi Somali'nin bölünmemesi gerekmektedir. Suriye'nin birliğini destekliyoruz. Sayın Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. " dedi.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma sanayi ve enerji alanlarındaki ortaklıkların yanı sıra, daha geniş kapsamlı projelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın gündeminde Barış Kurulu'nun çalışmaları ile Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çabaları da yer alıyor.
ZİYARETTE YER ALAN İSİMLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'da bulunuyor.