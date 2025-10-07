Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bulunuyor. Zirve, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede bir konuşma yaptı.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "İsrail'in son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor" ifadesini kullandı.



"GAZZE İÇİN SON GELİŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ"

Gazze'deki katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmelerin ise memnuniyet verici olduğunu dile getiren Erdoğan, "İki devletli bir çözümün, kalıcı bir barışa kapı açacağını düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, Türk devletleri kapsamında güvenliğe yönelik kapsaite inşası başta olmak üzere ortak menfaati ilgilendiren her katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade ederek, "Terörizmden yasa dışı göçe siber tehditlerden iklim değişikliğine karşı güvenliğimizi sağlayacağımızı düşünüyorum" diye ekledi.

Öte yandan Erdoğan, "Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz" dedi.

SURİYE'DEKİ DURUM UMUT VERİYOR

Suriye'deki son duruma da dikkat çeken Erdoğan, "Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kayedettiği gelişme geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz" diye konuştu.