Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Görüşme, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye dair yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmenin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır."