Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.



ERDOĞAN'I OTELİN ÖNÜNDE BEKLEDİLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından konaklayacağı otele geçti. Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.



Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''Birinci Küresel Mülteci Forumu''na eş başkanlık yapacak. Cenevre'de ikili temaslarda da bulunacak Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" karma resim ve fotoğraf sergisinin de açılışına katılacak.