Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkiler, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her geçen gün biraz daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti.

İsrail’in tüm uyarılara kulak tıkayarak Ortadoğu’daki ateş çemberini genişlettiğini söyleyen Erdoğan, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde başlattığı İsrail’e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime İtalya’nın desteğinin güç vereceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca İsrail’in, Gazze’nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan’a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya’nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye’nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini kaydetti.



Öte yandan İtalya Başbakanı Meloni’ye LGBTİ+ savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.