Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.



Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için İttihadiye Sarayı'nda resmi tören düzenlenirken top atışları da yapıldı.



İki liderin görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Sisi, "Tükiye ile hem tarihi hem kültürel beraberliğimizi önemsemekteyiz. Geçtiğimiz 10 yıl içinde halklarımız arasındaki ilişkiler kesintiye uğramadı. Yatırım ve ticari ilişkiler de devam etti" dedi.



Türkiye'nin Mısır ihracatında önemli bir paydaş olduğunu söyleyen Sisi, "İki ülke ticarette de birrbirine tamamlayıcı unsur. 15 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sisi şunları söyledi: "Koordinasyon haline iki ülkenin de bölgede ağırlık merkezi olarak sahip oldukları konumu barış ve esenliğin tesisi için kullanmayı arzuluyoruz. Birçok sorunla karşı karşıya kalan bögede terörizm ekomomik zorluklar, bölgemizi sarmalayan kriz sorunlarını birlikte aşmayı istiyoruz"

"Mısır ve Türkiye'nin el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilir" diyen Sisi, "İsrail devletinin engellemelerine rağmen insani yardım konusunda beraber çalışarak ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sisi ayrıca nisan ayında Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 yıl sonra yeniden Kahire'de olmaktan büyük memenuiyet duyduğunu belirtti.

"HEDEF 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ"

Mısır ile bin yılı aşan iç içe geçmiş bir tarihleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İki ülke ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz" diyerek yapılan görüşmelerde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kalındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temasları her seviyede artırma kararlılığında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mısır ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye hareket etti.