Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ALİYEV: AZERBAYCAN DEVLETİ VE HALKI TÜRKİYE'NİN YANINDADIR



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasında "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir'' ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: AZERBAYCAN'IN BAŞARILARI İLE İFTİHAR EDİYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

''Siyasi noktada dayanışma zaten en üst düzeyde devam ediyor. Diğer alanlarda da bakanlarımız birbirleriyle dayanışma içerisindeler bunu daha da ileri götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz. Ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Şu anda bambaşka bir Azerbaycan göz önünde.

''NAHÇIVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI ELİNDEN ALANLARA BİR CEVAP''

Azerbaycan ekonomisinin geçtiğimiz yıl kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Bugün bakanlarımıza talimatları verdik yarından itibaren altyapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğalgaz akmaya başlayacak.

KARABAĞ AÇIKLAMASI

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.

"TİCARET HACMİMİZİ 2023'TE 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"



(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."