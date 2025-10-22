Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi

Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı Katar oldu. Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün tek çözüm olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla destekleyeceğini, Katar'la Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti. UMMAN'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan sonra Umman'ın başkenti Maskat'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.



Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.



Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.



İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelmesinin ardından kendisine kırmızı renkli Togg aracı hediye etti.



Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi. Al Alam Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.



Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a kırmızı renkli Togg aracı hediye etti.