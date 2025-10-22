Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün tek çözüm olduğunu belirtti. Erdoğan Katar'daki görüşmelerinin ardından üçüncü durağı Umman'a geçti.
Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı Katar oldu.
Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün tek çözüm olduğunu belirtti.
Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla destekleyeceğini, Katar'la Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti.
UMMAN'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan sonra Umman'ın başkenti Maskat'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.
Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelmesinin ardından kendisine kırmızı renkli Togg aracı hediye etti.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi. Al Alam Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
İLK DURAK KUVEYT OLMUŞTU
Erdoğan dün Kuveyt'e gitmişti. Kuveyt Emiri el Sabah görüşen Erdoğan, Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediklerini belirtti.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında dört anlaşma imzalandı.
