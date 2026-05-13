Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
13.05.2026 15:50
Son Güncelleme: 13.05.2026 16:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan temasları başkent Astana’dan başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.