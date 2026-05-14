Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün gittiği Kazakistan ’da resmi temaslara başladı.

Cumhurbaşkanı, Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye -Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek.

Daha sonra ise Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.