Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. "Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"

Kazakistan ziyareti devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye -Kazakistan ikili ilişkileri ve ticaretine değindi. Dünyanın çeşitli sınamalardan geçtiğini vurgulayan Erdoğan, Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

13 FARKLI ANLAŞMA İMZALANDI

“Kazakistan Orta Asya'nın en büyük ekonomisi. Kazakistan'la 13 farklı anlaşmaya imza attık. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz.

Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. Bu hususlarda önümüzdeki dönemlerde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum.

“ÇOK BOYUTLU SINAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bölgesel çatışmalar, enerji az güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirinde kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğini geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz.

“ORTA KORİDORUN İHYASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak üzere enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında geçmişe dayalı çok iyi bir iş birliğimiz var.

Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz. Küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor."