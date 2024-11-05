Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edildi: Türk dünyasına Gazze çağrısı

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.

Erdoğan ile Caparov daha sonra Anlaşmaların İmza Töreni, Manas Nişanı Takdimi ve Ortak Basın Toplantısı’na geçti.

MANAS NİŞANI TAKDİM EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada Manas Nişanı takdim edildi.



“Köklü bağlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Caparov ile yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi gözden geçirdik.” diyen Erdoğan, pekçok alanda 19 anlaşma imzalandığını söyledi.



Güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek adımları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, “Değerli kardeşime FETÖ’yle mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.



Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde İsrail’in devam eden saldırılarını da ele aldıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan dram karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.” diye konuştu.