Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edildi: Türk dünyasına Gazze çağrısı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi için Kırgızistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Manas Nişanı Takdim edildi. Törende iki ülke arasında çeşitli alanlarda 19 anlaşma imzalandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde, İsrail saldırılarının da gündeme geldiğini söyleyen Erdoğan, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan dram karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
İki lider, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.
Erdoğan ile Caparov daha sonra Anlaşmaların İmza Töreni, Manas Nişanı Takdimi ve Ortak Basın Toplantısı’na geçti.
MANAS NİŞANI TAKDİM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada Manas Nişanı takdim edildi.
“Köklü bağlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Caparov ile yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi gözden geçirdik.” diyen Erdoğan, pekçok alanda 19 anlaşma imzalandığını söyledi.
Güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek adımları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, “Değerli kardeşime FETÖ’yle mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.
Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde İsrail’in devam eden saldırılarını da ele aldıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan dram karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.” diye konuştu.
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