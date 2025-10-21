Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da: Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Kuveyt oldu.

Erdoğan burada Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.



Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediklerini belirtti.



4 ANLAŞMA İMZALANDI



Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.



Türkiye ile Kuveyt arasındaki ‘Deniz Taşımacılığı Anlaşması’, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki ‘Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.



Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.



ÇERÇEVE OLUŞTURACAK



İki ülke arasında enerji alanında bir çerçeve oluşturacak anlaşma ile eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.



İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK



Elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler dahil olmak üzere geliştirme çalışmaları yürütülecek. Bu alanlardaki projelerde iş birliği yapılacak, bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

