Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'de: Trump ile görüşecek

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İki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı sonrası gerilmişti. Bu karar üzerine ABD, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın almasını engellemişti.



Bloomberg'ün haberine göre Erdoğan, S-400 sisteminin kontrollü şekilde kullanılacağına dair güvence vererek Trump'ı yasağı kaldırmaya ikna etmeye çalışacak.



Türkiye, F-35 uçaklarının alınmasının, ordusunun diğer NATO üyeleriyle uyumlu şekilde operasyon yapmasına olanak tanıyacağını ve ittifakın güneydoğu kanadındaki caydırıcılığı artıracağını savunuyor.



Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin toplam 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 satın almak istediğini aktardı.



Ayrıca Ankara’nın, ABD yapımı savaş uçaklarında ve Türkiye’nin çift motorlu KAAN savaş uçağı ile Hürjet eğitim uçağında kullanılan GE Aerospace üretimi F110 ve F404 motorları için temin ve montaj izni almak istediği ifade edildi.



Görüşmede bunların yanında ayrıca ana yapısını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılması ve yeni Suriye ordusuna entegrasyonunun da ele alınacağı iddia ediliyor.



Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın ayrıca Trump'tan "İsrail'i bölgede dizginlemesini isteyebileceğini" ve "İsrail'in Suriye'de kalıcı bir askeri üs kurma girişimine karşı olduğunu ifade edebileceğini" öne sürdü.