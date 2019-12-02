Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya gidiyor (S-400 konusunda Türkiye ile ABD arasında üst düzey temas olacak)

NATO Zirvesi salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere 3-4 Aralık'ta Londra'da olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri Suriye... Cumhurbaşkanı, müttefiklerinden, terör örgütü DAEŞ ile mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek.



Nato Zirvesi'nin gündeminde Türkiye, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güvenlik planları da var. Ankara'da düzenlenen NATO Konseyi toplantısında onaylanan planda terör örgütü PKK/YPG de yer alıyor. Ancak, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin bu plana çekince koyduğu belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı yayınlanmadan başka bir ülkenin savunma planına onay vermeyeceği açıkça dile getirdi.



Londra; Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Burada da NATO ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Suriye konusu da dörtlü zirvenin önemli gündem maddesini oluşturacak.



NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile ABD arasında S-400 füze savunma sistemi konusunda anlaşmazlığın çözümü için de üst düzey temasların olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için hazırlanan Güvenli Bölge İmar Planı'na da destek isteyecek.