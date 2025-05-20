Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Macaristan'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere 21 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ı ziyaret edecek.

“Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirilmesi ve Budapeşte Bildirisi dahil çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katıması ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması planlanıyor.