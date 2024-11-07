Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da dünya liderleriyle bir araya geldi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Budapeşte'de liderler toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çok sayıda liderle bir araya geldi.

Erdoğan, lk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

GKRY sözcü yardımcısı Yiannis Antoniou, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığını ve daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da kendilerine katıldığını söyledi.



Atina'daki yetkililer ise görüşmede ABD başkanlık seçimleri ve

uluslararası gelişmelerin ele alındığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.​​​​​​



Erdoğan ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi. Görüşmede NATO’nun gündemindeki konulara odaklanıldı.