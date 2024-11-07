Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: Liderlerden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a gitti. Liderler zirve kapsamında aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: Liderlerden aile fotoğrafı

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, bugün 'da başlıyor.

Cumhurbaşkanı da zirveye katılmak üzere Budapeşte'ye gitti. 

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan'a eşlik ediyor.

Liderler zirve kapsamında aile fotoğrafı çekildi.

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