Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu ve Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktardı.

Erdoğan, Fransız mevkidaşına, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.